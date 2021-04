Die Handball-Dynastie der Familie Kornexl

Kein Wunder, dass Sohn Thomas (53) in dessen Fußstapfen trat. „Mit zehn Jahren nahm mich mein Papa zum Training in die Halle mit. Er war mein erster Trainer. Mit Mitte 30 war meine aktive Karriere zu Ende. Seit über 20 Jahren bin ich jetzt in unterschiedlichen Positionen im Vorstand unseres über 250 Mitglieder zählenden Vereins aktiv“, so der Personalchef von Swarovski in Liechtenstein.