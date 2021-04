Hochbetrieb beim Impfen in Vorarlberg

So langsam können sich die Impfzahlen sehen lassen: „Mehr als ein Viertel aller Vorarlberger Impfberechtigten sind teilimmunisiert“, teilte Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher am Sonntagabend mit. In den vergangenen Tagen wurden knapp 18.000 Impfungen verabreicht. Immunisiert wurden über 60-Jährige, Risikopatienten sowie weitere Angehörige der in Phase 2 definierten Berufsgruppen. Mit den Corona-Impfstoffen von Astra Zeneca, Biontech/Pfizer und Moderna kamen alle drei in Österreich erhältlichen Vakzine zum Einsatz.