Fazit nach Ausreisetestaktion im Leiblachtal

Insgesamt sind derzeit in der Region Leiblachtal 82 Covid-Fälle registriert, bei knapp über der Hälfte (45) handelt es sich um die britische Variante des Coronavirus. 23 infizierte Personen sind unter 18 Jahre alt. Für Sicherheits-Landesrat Christian Gantner ist die Infektionslage „stabil“. Das frühzeitige Eingreifen durch verpflichtende Ausreisetests habe sich bezahlt gemacht, erklärt er. Bei insgesamt über 25.200 durchgeführten Tests wurden nur 18 positive Fälle gefunden - ein relativ geringer Wert.



Testruhe an Ostersonntag

Ganz anders sehen die Zahlen bei den Ausreisekontrollen aus: Bei den knapp 85.000 Kontrollen, die Polizei und Bundesheer gemeinsam durchführten, kam es zu 1170 Zurückweisungen, weil kein gültiger Covid-Test vorgezeigt werden konnte. Bis Samstag 22 Uhr ist die große Teststation in Hörbranz noch in Betrieb, am Ostersonntag herrscht die angekündigte „Test-Ruhe“.