Aus Babyboom wurde wegen Coronakrise ein Minus

In der Bezirksübersicht – siehe Grafik – fallen vor allem Linz (minus 99 Geburten), Vöcklabruck (minus 67) und Freistadt (minus 55) auf. Dagegen gab’s in sieben Bezirken sogar ein Plus – in Grieskirchen (plus 29) und in Urfahr-Umgebung (plus 24 ) die größten Zuwächse.