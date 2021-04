Ein burgenländisches Stachelschwein auf Reisen

In Ungarn in Fertőszéplak hat man am Mittwoch sogar ein Stachelschwein gefangen. Es wurde nun in den Zoo nach Györ gebracht. Aber nicht nur dort soll der kleine Ausbrecher gesichtet worden sein. „Wir haben sogar einen Anruf bekommen, dass es in Simmering gesehen worden ist“, schmunzelt Tierpark-Besitzer Johann Acs. Er glaubt aber auch nicht, dass das gefangene Tier in Fertőszéplak seines ist.