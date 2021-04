Islanders stoppen mit 6:1-Sieg Rangers-Erfolgslauf

Mit einem klaren 6:1-Heimsieg haben die New York Islanders den Erfolgslauf ihres Lokalrivalen New York Rangers, der zuletzt vier NHL-Partien gewonnen hatte, gestoppt. Matchwinner für die Gastgeber in Uniondale waren Anthony Beauvillier mit einem Tor und drei Assists sowie dessen kanadischer Landsmann Josh Bailey mit zwei Toren und einem Assist.