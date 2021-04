Messi, CR? „Dann sind sie bei EM & WM nicht dabei“

Drohung von UEFA-Boss

„Die Spieler, die in diesen Teams spielen, die vielleicht in einer geschlossenen Liga spielen, werden von der EURO und der WM ausgeschlossen“, so UEFA-Präsident Ceferin. Den Zeitpunkt ließ der Slowene noch offen, es solle aber „so früh wie möglich“ geschehen. Noch früher will der dänische Verbandspräsident Jesper Möller, Mitglied des UEFA-Exekutivkomitees, Strafen sehen: Real, Manchester City und Chelsea droht als künftigen Super-League-Mitgliedern der Ausschluss aus der laufenden Champions League! „Diese Klubs müssen weg, ich gehe davon aus, dass dies am Freitag geschieht!“ Dann würde mit Paris nur noch ein einziger Semifinalist übrig bleiben!