Nepp zu Strache: „Kein Weg zurück in die FPÖ“

Beim Parteitag am kommenden Sonntag soll die „freiheitliche Familie“ nach einigen Querelen und Streitereien wieder „Geschlossenheit“ zeigen, sagt der designierte Wiener Landesparteiobmann Dominik Nepp. Er wird beim Treffen in der Wiener Messe offiziell zum Parteichef gekürt. Seinen Vorgänger Heinz-Christian Strache will er in der FPÖ-Familie nie mehr sehen, betont er: „Das Kapitel ist mit 11. Oktober abgehakt.“