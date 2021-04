Rivale mit „chinesischem Feuertopf“ übergossen

„Er hat seine Suppe weitergegessen“

Am 19. Juli 2020 saß der 33-Jährige in einem China-Lokal in Wien-Margareten. Auch die junge Frau mit ihrem Freund war dort. Dieser sagt jetzt: „Ich wollte mit dem Mann reden, was in der Wohnung passiert ist, aber er hat seine Suppe weitergegessen. Da hab ich den auf dem Tisch stehenden Feuertopf umgeschüttet.“ Die Suppe ergoss sich über das Opfer, das schwere Brandverletzungen erlitt. Urteil: zwei Jahre bedingt.