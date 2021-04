Rankweiler Zeltverleiher setzt auf Padel-Tennis

Ein Komplettpaket aus einer Hand

Die Chancen dafür stehen nicht zuletzt deshalb gut, da Padel-Tennis international boomt. In Österreich steigt die Nachfrage ebenfalls, der Markt ist aber noch keineswegs gesättigt: Während es Wien bereits 30 Anlagen gibt, findet sich in Tirol gar keine, in Vorarlberg sind es immerhin zwei. Berthold hat ein „Rundum-Glücklich-Paket“ kreiert: Nebst den Plätzen kann er auch Duschen, Umkleiden und kleine Kantinen liefern - sogar eine Überdachung ist möglich.

Seine beiden Söhne kümmern sich indes darum, dass die Trend-Sportart in Vorarlberg unter die Leute kommt. Sie haben in Rankweil einen eigenen Verein gegründet - jeder der mag, ist herzlich dazu eingeladen, den Schläger zu schwingen.