USA: Jeder 2. Erwachsene mindestens einmal geimpft

Rund zwei Drittel dieser Gruppe sind vollständig geimpft. Insgesamt wurden in dem Land mit etwa 330 Millionen Einwohnern bisher fast 210 Millionen Coronavirus-Impfungen verabreicht. Ausgeliefert wurden bis dato mehr als 264 Millionen Dosen. Die erste Impfdosis in den USA wurde am 14. Dezember 2020 einer Krankenschwester in New York gespritzt.