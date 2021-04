45 Schüler beim freiwilligen Servierpraktikum

Es heißt nicht umsonst: Wer die HBLA Pitzelstätten absolviert hat, kann so gut wie alles. Jede Menge Fleiß und Zielstrebigkeit legten auch wieder 45 Schülerinnen und Schüler an den Tag. Denn in Coronazeiten mussten viele Stunden auch außerhalb des regulären Unterrichts absolviert werden, um das angestrebte Ziel zu erreichen. „Schüler, die in Quarantäne waren, übten zu Hause, obendrein kam jede Klasse zu Extraübungen freiwillig an Samstagen in die Schule“, sagt Pädagogin Karin Ebner.