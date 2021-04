Canizares weiter voran ++ Schwab fiel weit zurück

Schwab, der vor drei Jahren bei diesem Turnier Zwölfter geworden war und diesmal nach einem siebenten Rang zuletzt in Kenia zum Kreis der Mitfavoriten zählte, vergab als früher Starter bei tiefen Temperaturen und Wind seine Siegchance vorzeitig. Nach einem Doppelbogey und drei Bogeys bei nur zwei Schlaggewinnen hat er neun Schläge Rückstand. „Ich hatte von Anfang an kein Körper- oder Schwunggefühl. Für mich war es von der Temperatur her echt am Limit“, sagte der Steirer. Die Bedingungen seien aber für alle gleich, gab der Rohrmooser zu. Am Wochenende möchte er seine Position jedenfalls verbessern. „Ich habe nicht mehr viel zu verlieren. Ich hoffe doch, dass ich dann bei etwas besserem Wetter wenigstens eine kleine Attacke starten kann.“