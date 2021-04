Auswertung zeigt: Lockdowns sind „etwas abgenützt“

Der „Ost-Lockdown“ zur Covid-19-Eindämmung in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland präsentiert sich laut einer Auswertung aktueller Mobilitätsdaten des Telekomunternehmens A1 und der Firma Invenium nicht ganz ohne Bremswirkung. In Wien brachten die Maßnahmen in etwa eine Reduktion der Gruppe der relativ mobilen Menschen wie im zweiten Lockdown im Herbst. Trotzdem müsse man festhalten: „Das Instrument des Lockdowns nützt sich etwas ab“, so Experten am Freitag.