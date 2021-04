2000 Leichen warten in Rom auf die Einäscherung

Wegen der Coronavirus-Epidemie und organisatorischen Problemen mit dem Einäscherungsdienst in Rom warten in der italienischen Hauptstadt derzeit 2000 Leichen auf die Bestattung. Die Müllentsorgungsgesellschaft AMA, die für Einäscherungen in Rom zuständig ist, kündigte an, dass sie keine weiteren Toten aufnehmen könne. Die Bestattungsfirmen wissen nicht, wann sie die Särge der Verstorbenen zur Einäscherung bringen können.