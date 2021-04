Jugendstiltheater: Vada sorgt für Verpuppung

Da seit vergangenem Oktober der Theaterbetrieb stillsteht, wird das Haus nun gesetzeskonform mit menschlichen Kunststofffiguren gefüllt, um wieder ein „volles Haus“ zu haben. Frauen sind diesmal in der Überzahl bei den 33 Puppen, unter denen sich auch zwei Teenager und zwei Kinder finden - genommen wurde, was da war. Bereits zum zweiten Mal nach „A Haufen Scheiter“ im Rahmen von For Forest, dient das JUST als Ausstellungsort der Reihe „Fill-and-Store-Art“, die durch Füllen und Aufbewahren auf aktuelle gesellschaftliche Situationen aufmerksam macht. Ob der Titel „Engmal“ auf ein Denkmal anspricht oder mit der Forderung spielt, Enge wieder einmal spüren zu dürfen, bleibt frei. Im Gedenken an den 100. Geburtstag von Joseph Beuys ist die Installation auch als „soziales Plastik“ anzusehen. Im Vordergrund steht allerdings die „Verpuppung“, die an ein Einmummen von einzelnen Lebewesen erinnert, aber auch eine Überraschung birgt, wie sich die Puppe entwickelt und in welcher Form sie aus dem Kokon schlüpft.