China beginnt in Kürze Bau seiner Raumstation

China will in den kommenden Wochen mit dem Bau seiner Raumstation beginnen. Drei Raumflüge sind dafür bis voraussichtlich Juni geplant. Das Raumschiff „Shenzhou 12“ für drei Astronauten sowie eine Rakete vom Typ „Langer Marsch 2F“ trafen am Raumfahrtbahnhof Jiuquan in Nordwestchina zur endgültigen Montage ein, wie Staatsmedien am Donnerstag berichteten. Wann der bemannte Flug genau starten soll, wurde nicht mitgeteilt.