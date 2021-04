Deutscher Star führt bei windigen Austrian Open

Bernd Wiesberger ist bei den heimischen Open nicht am Start, weil er erst am Dienstag vom US Masters nach Österreich zurückgekehrt ist. Eine Woche später und er wäre gerne dabei gewesen, ließ der Burgenländer mit Bedauern wissen. Das Turnier in Österreich war diesmal extrem kurzfristig und anstelle von Portugal in den Kalender der Europa-Tour gekommen, weil für die Tourspieler aus Südafrika und Großbritannien wegen der aktuellen Reisebeschränkungen keine Weiterreise nach Spanien garantiert gewesen wäre.