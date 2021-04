Mit der App unterwegs auf Tagfalter-Pirsch

Jede Beobachtung zählt: Im Corona-Jahr 2020 folgten um 16 % mehr Naturliebhaber dem Aufruf, mit der Schmetterlingsapp Sichtungen zu melden. Oberösterreich erreichte in diesem „Citizen Science Projekt“ von Blühendes Österreich und Global 2000 den dritten Platz im Bundesländer-Ranking. Es gab 19.662 Falterbeobachtungen. Das „Große Ochsenauge“, ein brauner Tagfalter mit zwei markanten Augen, wurde am häufigsten gesehen und fotografiert. Er liebt lila Blüten auf Wiesen und an Waldrändern. Unter den Schmetterlingen wurden aber auch Raritäten, wie etwa besondere „Wanderfalter“ oder bedrohte Bläulinge entdeckt.