E-Mobilität in Linz mit noch viel Luft nach oben

1000 E-Autos zugelassen

Bei den herkömmlichen E-Autos hat man allerdings noch deutlich Luft nach oben. „Aktuell sind 1000 Elektroautos bei uns zugelassen. Obwohl dies nur einem Prozent aller Pkw entspricht, hat sich die Zahl der Neuanmeldungen innerhalb von fünf Jahren verzehnfacht“, so der Bürgermeister. Laut Verkehrsclub Österreich (VCÖ) liegt man im Oberösterreich-Ranking damit allerdings nur im Mittelfeld. Möglicher Grund: Obwohl die Stadt als Motivation für den Umstieg mit einer Förderung winkt, braucht man dafür Ausdauer. Die Abwicklung kann schon mal bis zu sechs Monate dauern. Darum ist auch dem SP-Stadtchef bewusst: „Wir sind auf einem guten Weg. Dennoch bleibt hier auch in Zukunft noch viel zu tun.“ Vor allem die Weiterentwicklung der Lade-Infrastruktur für E-Autos will er weiter ankurbeln.