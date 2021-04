„Als würde die Welt eine Sekunde stehen bleiben“

Du trittst im Slopestyle an, einer Art Hindernis-Parcours, und im Big Air, also quasi im Schanzenkunstspringen. Was bringt dir mehr Adrenalin - und magst du eins von beiden lieber?

Es kommt darauf an. Beim Slopestyle bin ich nervöser, denn da musst du einen langen, komplizierten Lauf fehlerlos „runterbringen“. Beim Big Air wiederum probiert man häufiger die schweren Tricks, deshalb bin ich auch dabei oft aufgeregt - nicht weil es ein Wettkampf ist, sondern weil ich etwas zeigen will, das ich vielleicht vorher noch nie gemacht habe. An sich mag ich Big Air lieber, weil ich mich gern auf eine Sache fokussiere. Aber ein Sieg im Slopestyle freut mich besonders, weil ich da noch nicht so viele Erfolge hatte wie im Big Air.



Du hast schon so viel erreicht. Wie motivierst du dich jeden Tag aufs Neue?

Mir ist ständiger Fortschritt das Wichtigste - ich will nicht stehen bleiben, ich will mich weiterentwickeln! Ein guter Tag ist für mich, wenn ich etwas Neues geschafft habe.



Du hast deinen Zenit als Athletin also noch nicht erreicht?

Nein, und ich glaube, so darf man gar nicht denken. Wenn ich das Gefühl hätte, mein Limit erreicht zu haben, würde ich wohl aufhören, zumindest mit dem Profisport. Ich denke aber nicht viel darüber nach, wann das sein wird. Das würde mich nur einschränken.