Klaus Obereder wird neuer Chefredakteur bei ORF OÖ

Nun ist es fix: Klaus Obereder (53) wird neuer Chefredakteur im ORF-Landesstudio Oberösterreich. Er tritt am 1. Mai 2021 die Nachfolge von Johannes Jetschgo (65) an, der seit 1998 den Aktuellen Dienst im Landesstudio leitete. Drei Kandidaten bewarben sich, zwei kamen in die engere Wahl: Obereder und der 52-jährige Radio-Chef vom Dienst, Gernot Ecker.