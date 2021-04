Federer verzichtet auf Teilnahme an Masters in Rom

Der langjährige Tennis-Weltranglisten-Erste Roger Federer wird Anfang Mai nicht beim Masters-1000-Turnier in Rom antreten. Der Name des 39-jährigen Schweizers steht nicht auf der Meldeliste, die am Montagabend auf der Homepage der Sandplatz-Veranstaltung veröffentlicht wurde. Das Turnier beginnt am 9. Mai.