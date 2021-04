Mutter fälschte Testergebnisse für ihre Familie

Die Zahl jener, denen eine Anzeige wegen gefälschter Gesundheitszeugnisse droht, wird immer höher. Wie berichtet, ist in der Vorwoche am Grenzübergang Schachendorf eine 40-jährige Frau aus Rumänien aufgeflogen. Sie hatte einen alten negativen Test verfälscht und wollte damit nach Österreich einreisen. Und auch eine Burgenländerin aus dem Bezirk Oberwart fasste eine Anzeige aus. Sie hatte ebenfalls Uhrzeit und Datum auf ihrem Beleg gefälscht. Beide Frauen befinden sich jetzt außerdem in Quarantäne.