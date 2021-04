Villach: Fotoausstellung in Galerie Freihausgasse

Die aus Kärnten stammende Architektur-Fotografin Gisela Erlacher fuhr 2011 nach China, um den Bauboom zur Olympiade festzuhalten: „Ich wollte wenig Menschen auf meinen Fotos, was in China eine Aufgabe ist.“ Die Personen fungieren vor allem als Maßstab für die oft schwer einschätzbaren Dimensionen der durch Konsumismus geprägten Bauwerke, zeigen aber auch von Widerständigkeit und Anpassungsfähigkeit an die Gegebenheiten. „Leben im Junkspace“ titelt sie ihre Fotos in Anlehnung an den von Rem Koolhaas geprägten Ausdruck „Junk-Space“, der die aktuelle Bautätigkeit kritisch betrachtet.