Einsamkeit löst gleiche Reaktionen aus wie Hunger

Jugendliche gefährdeter, an Einsamkeit zu leiden

Was macht also ein Jahr derIsolation mit uns - und können soziale Medien echte Begegnungen ersetzen? Das ist schwer zu sagen, sagt Tomova. Aktuell wisse man noch wenig darüber, wie sich soziale Medien auf unser Sozialleben auswirken. „Was bisher belegt wurde, ist, dass eine aktive Nutzung - also Austausch durch Telefonate und Texte - positiver ist als eine passive Nutzung. Also das Betrachten von Fotos und Posts.“ Doch gerade Jugendliche leiden besonders unter der Situation. „Sie haben ein ausgeprägtes Bedürfnis nach Kontakt mit Gleichaltrigen“, erklärt die Psychologin. Selbst wenn sie objektiv gleich viele Kontakte wie ältere Personen haben, fühlen sie sich schneller einsam.