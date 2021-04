Kommt in Wien ein noch härterer Lockdown?

Die Wiener Intensivstationen sind voll. Und sie füllen sich weiter. Die Gemeindespitäler rüsten für die Stufe 9 (bisher hat es nur 8 Stufen gegeben). Das heißt, jedes Bett in Aufwachräumen & Co., das halbwegs zur Intensivbetreuung taugt, wird für Covid-Erkrankte freigeräumt. Spielraum ist da, aber er ist klein. Bürgermeister Michael Ludwig hat am Montag zum Krisengipfel geladen.