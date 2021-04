Oberlaa: Polizei muss am Spielplatz einschreiten

Bei Temperaturen von knapp unter 20 Grad genossen zahlreiche Wienerinnen und Wiener am Samstag den Frühling im Freien. So auch im beliebten Kurpark Oberlaa in Favoriten, wo bei strahlendem Sonnenschein vor allem die Spielplätze und der Skaterpark bei der Filmteichstraße äußerst gut besucht waren. Teils mit und teils ohne Mund-Nasen-Schutz, teils mit und teils ohne Sicherheitsabstand, wuchs die Zahl der Besucher vor allem in den Nachmittagsstunden noch deutlich an.