Das Auto ist out, der „Drahtesel“ richtig hip

Die Marke „Ettention Bikes“ ist, wenn man so will, die Synthese zweier Leidenschaften: „Ich komme aus der Motorradbranche, und Markus ist ein leidenschaftlicher Mountainbiker und hat den technischen Hintergrund“, erzählt Simon Peter. Da war die Idee, selbst ein E-Bike zu bauen, also naheliegend. Mittlerweile ist das Projekt den Kinderschuhen entwachsen, das Portfolio wurde stetig erweitert und die Modelle auf die unterschiedlichen Bedürfnisse abgestimmt - und so kommen alle, vom wagemutigen Downhiller bis zur Mama, die ihre Kinder im Kiki zur Schule befördert, auf ihre Kosten.



Individuelles Rad

Neben der Technik spielt bei den „Ettention Bikes“ aber auch die Optik eine gewichtige Rolle. Jeder kann sein Zweirad individuell zusammenstellen lassen - vom Sattel bis zum Reifen. „Früher hat man mit dem coolen Auto angegeben, heute fährt man mit seinem hippen E-Bike vor.“