Matura heuer nur mit negativem Corona-Test

Im Zusammenhang mit der Schule will das Wort „negativ“ wohl niemand so gerne hören. Das gilt vor allem für die Matura. Doch in Zeiten der Corona-Pandemie ist alles ein bisschen anders. Maturanten dürfen heuer nämlich nur mit einem negativen Corona-Testergebnis zur Reifeprüfung antreten. Das sieht eine am Freitag erlassene Verordnung von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) vor. Der Corona-Test kann an der Schule erfolgen - ebenfalls akzeptiert werden aber auch negative Antigen- oder PCR-Tests einer befugten Teststelle vom gleichen, letzten oder vorletzten Kalendertag.