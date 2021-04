Endstation Linz statt Lienz: Taxi übernimmt Kosten

Ein Buchstabe wurde einem jungen Grundwehrdiener fast zum Verhängnis. Um 9 Uhr musste er in der Kaserne in Lienz (Osttirol) sein, gelandet ist er aber am Linzer Hauptbahnhof. Ein Taxifahrer fuhr mit ihm 350 Kilometer nach Tirol, um 8.58 Uhr kamen sie dort an.