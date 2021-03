Virologin warnt vor weiterer Welle im Herbst

„Immunologische Fluchtmutante“ wird nicht so gut vom Körper erkannt

Bei dieser Variante wird eine geringere Wirksamkeit der Impfungen befürchtet. Es handelt sich um eine „immunologische Fluchtmutante“, wie von Laer in der ORF-Diskussionssendung „Im Zentrum“ meinte: „Dieses Virus wird von den Antikörpern, die wir nach der Impfung bilden, nicht mehr so gut erkannt.“