Schwaz: Ausreisetestpflicht endet am Donnerstag

Während diese Mutation Anfang Februar noch einen Anteil von knapp 19 Prozent aller Infizierten in Tirol ausmachte, waren es am Mittwoch nur mehr 0,55 Prozent. Am Höhepunkt wurden 120 Fälle registriert, nun waren es sieben aktiv Positive. Im Zuge der Ausreisetestpflicht wurden übrigens 170 asymptomatische Personen entdeckt, wie das Land am Mittwoch mitteilte.