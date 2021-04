Ex-NFL-Ass Adams richtet Blutbad mit 5 Toten an!

Ein schlimmes Verbrechen sorgt für Entsetzen in der US-Sportwelt: Denn mit Phillip Adams hat ausgerechnet ein früheres NFL-Ass fünf Menschen ermordet - und sich anschließend selbst das Leben genommen! Der 33-Jährige, der während seiner aktiven Zeit in der Beletage des American Football in fünf Saisonen für sechs Teams 78 Spiele absolviert hatte, brachte in der Stadt Rock Hill offenbar unter anderem seinen Arzt sowie dessen Frau und zwei Enkel (!) um …