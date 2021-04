Austria-Vorstand Kraetschmer „Ich bleibe an Bord!“

Nicht mehr als alleiniger „Herrscher“, vor zwei Wochen wurde ja Gerhard Krisch zum zweiten Vorstand bestellt - was Kraetschmer nicht stört: „Das Aufgabengebiet ist so groß und komplex, dass es einer alleine ohnehin nicht mehr schafft. Wie es nun im Detail aussieht, werden wir in den kommenden Tagen und Wochen besprechen, auch die formalen Dinge meines Vertrages sind noch zu lösen. Aber das ist zweitrangig, wichtig ist, dass ich an Bord bleibe, bei diesem extrem spannenden Projekt weiter dabei bin.“