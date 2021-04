Bisher schon drei impffreie Tage in Oberösterreich

Keine Impfung am Ostermontag

Noch trister sieht der Start in diese Woche aus. Am Ostermontag wurde nach dem 7. und 8. Februar zum dritten Mal in diesem Jahr keine einzige Person vor einer Covid-Erkrankung geschützt. „Derzeit wird je nach Verfügbarkeit des Impfstoffes, auch der Anlieferungstag ist entscheidend, jeden Tag geimpft“, heißt es dazu aus dem Krisenstab. Am Ostermontag sei dies nicht erfolgt, da das verfügbare Serum bereits an anderen Tagen verabreicht wurde. Es wurde jeder verfügbare Impfstoff verbraucht.