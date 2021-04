„Bald eine Million Nichtschwimmer in Österreich“

Weshalb die Österreichischen Schwimmschulen sich jetzt mit einer Petition an die Regierung wenden: „Wir stehen vor der Hochsaison. Eltern planen ihre Sommerurlaube an einem See oder am Meer und wollen, dass ihre Kleinen sicher sind“, sagt Schwimmschulbesitzer Ralph Hamburger aus Perchtoldsdorf: „Ertrinken ist in Österreich die zweithäufigste Todesursache bei Kindern. Wir dürfen nicht länger warten, denn hier geht eine Überlebenskompetenz verloren“, fordert er die Öffnung der Hallenbäder für Kurse unter Einhaltung der Corona-Vorgaben. „Die Arbeit mit den jetzt verloren gegangenen Jahrgängen ist schwer bis unmöglich nachzuholen. Dafür gibt es viel zu wenig Hallen-Wasserfläche im Land. Und Freibäder sind fürs Schwimmenlernen wegen der Wetter-Unsicherheit nur bedingt nützbar“.