Wahltag bei MAN Steyr endet heute erst um 23 Uhr

Noch einmal durch die Montagehalle gehen, die Lehrwerkstatt ansehen - Sigi Wolf, der mit seiner WSA Beteiligungs GmbH das MAN-Werk in Steyr übernehmen will, stattete der Belegschaft gestern noch einmal einen Besuch ab - ähnlich eines letzten Stopps eines Politikers am Ende eines Wahlkampfs.