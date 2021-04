Auch bei schlechtem Wetter standen Ausflüge an

Schreckte vor allem am Samstag und Sonntag das bescheidene Wetter viele ab, war am Montag schon wieder mehr los - die Parkplatzsuche gestaltete sich zum Beispiel in Gmunden schwierig. Ein kurzer Blick auf die Kennzeichen zeigte, dass sich nicht nur Einheimische auf der Esplanade die Füße vertraten. Von Menschenansammlungen oder Drängeleien aber keine Spur. Die Landsleute hielten sich an den Mindestabstand und gingen auf Distanz.