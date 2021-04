Mehr Besuch in Pflegeheimen nach Ostern

Bewohner: „Ich fühle mich sicher“

Doch wie stellt sich die Situation für die Bewohner dar? „Ich fühle mich sicher. Wir wurden geimpft und werden zweimal pro Woche getestet“, erzählt ein 80-Jähriger, der in einem Heim im Süden Wiens untergebracht ist und anonym bleiben möchte. Er bedauert nur, dass aufgrund der Viruslage das Essen oft in den Zimmern konsumiert wird. „Nur bei der Jause können wir in den Speisesaal.“ Ein Osterfest wurde abgesagt.