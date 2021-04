Zeitreise im Werner Berg Museum: „Doma/Daham“

Fingerspitzengefühl für Zeitreise

Zahlreiche Skizzen, die in den Vitrinen gezeigt werden, müssen auf Karton befestigt werden. Vogl beherrscht sein Handwerk, macht alles mit Fingerspitzengefühl. 45 Porträts vom Kärntner Fotografen Karlheinz Fessl, der in Gebieten unterwegs war, wo die meisten Kärntner Slowenen leben, begegnen 200 Ölbildern, Skizzen und Holzschnitten Werner Bergs. „Das wird eine Zeitreise durch knapp 100 Jahre, von den 1930er Jahren bis heute“, so Scheicher über die Schau, die unter dem Titel „CarinthiJA“ als Verlängerung des 100-Jahr-Jubiläums der Kärntner Volksabstimmung läuft.