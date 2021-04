Das Armutsgespenst geht im Ländle um

„Das ist eine Katastrophe“

ÖVP, SPÖ, FPÖ und Grüne hatten daher bereits vor Monaten aufgrund der angespannten Situation am Arbeitsmarkt eine vorübergehende Erhöhung der Notstandshilfe beschlossen. Diese wurde auf das Niveau des Arbeitslosengeldes angehoben, womit die Bezieher zumindest 55 Prozent ihres vorherigen Entgelts erhielten. Diese Erhöhung ist diese Woche aber ausgelaufen, von einer Verlängerung wurde abgesehen. Die Armutskonferenz kritisiert diesen Umstand scharf: „Das ist eine Katastrophe“, sagt deren Sprecher Michael Diettrich. „Wenn ich arbeitslos bin, bekomme ich ohnehin nur die Hälfte meines vorherigen Einkommens und bei der Notstandshilfe ist es noch weniger.“ Die mangelnde Einsicht der Bundesregierung sei völlig unverständlich, zumal die betroffenen Menschen ja unverschuldet in die Arbeitslosigkeit gerutscht seien.

Die prekäre Lage am Arbeitsmarkt dürfte noch länger anhalten: Experten der österreichischen Nationalbank gehen davon aus, dass sich erst in zwei Jahren eine nachhaltige Erholung einstellen wird. „Die Politik verschließt die Augen vor der Ausbreitung einer ganz anderen Epidemie: Arbeitslosigkeit und steigende Armut treffen mehr Menschen existenziell, als Covid-19 in einem ganzen Jahr“, findet Diettrich klare Worte.