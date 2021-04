Gut gelaunte Queen traf Charles zum Spaziergang

Den Briten wird beim Anblick der lachenden Queen mit Sicherheit warm ums Herz werden. Immerhin hatte die 94-jährige Königin in den letzten Wochen mit mehr als genug Sorgen zu kämpfen. Ihr Ehemann Prinz Philip musste ganze 28 Nächte im Spital bleiben, wo er nicht nur wegen einer Infektion behandelt, sondern zudem am Herzen operiert wurde. Erst Mitte März durfte der 99-Jährige das Krankenhaus in London wieder verlassen. Er erholt sich nun bei seiner Ehefrau auf Schloss Windsor.