Corona-Kontrollen: Harmonie an der Grenze

Zeitweise sind zwei, drei Autos an den Grenzübergängen in Heiligenkreuz (Bezirk Jennersdorf) und in Schachendorf (Bezirk Oberwart) unterwegs. In der Früh ist etwas mehr los, wenn die Leute zur Arbeit müssen. Und die sind gut vorbereitet, haben zumeist alle nötigen Unterlagen dabei für den Übertritt. Letzteres muss ein Ungar wörtlich nehmen: Sein Auto bleibt kaputt in Schachendorf liegen. Er packt seine Sachen und trottet zu Fuß hinüber, wo er dann abgeholt wird.