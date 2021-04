Monika Ballwein: „Staub von der Seele wischen“

Aber wenn Sie zurückblicken: Was hat Sie oftmals gehindert?

Ich bin ein ewiger Selbstzweifler. Zweifel im Sinne von, weil ich so ein Perfektionist bin. Ich glaube behaupten zu können bzw. bin ich alt genug, um zu sagen: Ich hätte eventuell mehr Ellenbogen für mich haben sollen und mehr zu mir zu stehen und zu sagen: Da gehe ich jetzt einfach durch. Wurscht, was jemand sagt. Aber ich sage Ihnen was: Ich mache das einfach jetzt.