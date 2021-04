Tassilokelch gibt seine letzten Geheimnisse preis

Wenn der Papst in Österreich zu Gast ist, darf er den wertvollen Tassilokelch als Messkelch verwenden – Johannes Paul II. und Benedikt XVI. haben das getan. Außerdem dient der Kelch als Wahlurne bei der Abtwahl und am 11. Dezember, dem Todestag Tassilos, bekommt er einen Ehrenplatz. Ansonsten ist der Kunstschatz sicher im Stift Kremsmünster verwahrt – schließlich hat er schon einige Jahre auf dem Buckel. Im Jahr 781 soll er gefertigt worden sein, laut neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen in Salzburg. Von dort gelangte der Kelch nach dem Sturz Tassilos wohl nach Kremsmünster.