Dänen nach 4:0: „Ohrfeige“, „Demütigung“ für ÖFB

„Ekstra Bladet“: „Meisterwerk von Hjulmand. (...) Die Österreicher wurden in der zweiten Hälfte an die Wand gespielt. Vier Tore in nur 16 Minuten sind Beweis für die dänische Machtdemonstration in dieser historischen Fußballnacht für Dänemark. Erstmals hat die dänische Nationalmannschaft die ersten drei Qualifikationsspiele auf dem Weg zu einer Endrunde gewonnen. (...) Diese Mannschaft kann bei der EM großartige Ergebnisse erzielen.“