Wien: Briten-Virus-Anteil liegt bereits bei 95%

Nach Angaben des Krisenstabes gegenüber der APA gehen nur noch fünf Prozent der Infektionen in der Bundeshauptstadt nicht auf die britische Virus-Variante zurück. Überdies gebe es derzeit „54 aktive Verdachtsfälle“ der südafrikanischen Mutation (B.1.351), informierte die Sprecherin weiters. Seit Beginn der Pandemie hat es in der Bundeshauptstadt 116.558 positive bestätigte Testungen gegeben. In Wien starben zudem bislang 1918 Menschen an Covid-19 oder an den Folgen einer Coronavirus-Infektion. Acht davon starben in den vergangenen 24 Stunden.