Bundesheer: Die Herausforderung für Naturburschen

„Die Jungs müssen nämlich nicht nur topfit, sondern auch sehr gut in Mathematik sein“, so Penker. Denn das Schießen mit einem Scharfschützengewehr ist alles andere als leicht. Penker: „Mit Hilfe des Grases oder des Baumbewuchses lernt man, den Wind zu lesen, die Windgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde zu ermitteln - und mit diesen Daten wird das Zielfernrohr so verstellt, dass der Schuss ins Ziel trifft, das oft mehrere Hundert Meter entfernt ist.“