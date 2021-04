„Einige haben noch Aufholbedarf bei der Sprache“

„Krone“: Ihr Vorgänger August Wöginger bleibt ÖAAB-Bundesobmann und möchte Sie zurStellvertreterin ernennen. Ist das ein weiterer Schritt in Richtung Bundespolitik?

Christine Haberlander: Ich kann mich nur wiederholen - mein Platz ist in Oberösterreich. Mein Ziel ist, dass die Menschen am Ende der Coronakrise sagen: „Die in Oberösterreich haben das ganz gut gemacht.“